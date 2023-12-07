Спектакль, Дед Мороз и сладкий подарок: сколько стоит Новогоднее чудо для ребенка в Петербурге

С декабря по январь в Петербурге проходят «праздничные елки» для детей, где маленькие петербуржцы могут поверить в волшебство: увидеть сказочных персонажей, получить сладкий подарок и приобщиться к культурной столице – посмотреть представление на сцене.
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