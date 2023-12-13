Врач рассказала о влиянии дофамина на работоспособность

Дофамин — один из медиаторов центральной нервной системы. О том, как он влияет на состояние и работоспособность человека и как так вышло, что из-за дофамина ожидание Нового года радует больше, чем сам праздник, 13 декабря рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.