Минобороны: пресечены попытки проникновения украинских ДРГ из Сумской области

Пресс-служба Минобороны России днем 16 марта сообщила, что вооруженным силам удалось отразить атаки и пресечь попытки проникновения на территорию РФ диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) из Сумской области Украины, передает «РИА Новости».
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