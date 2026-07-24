📹⚡️Турецкий реактивный ударный беспилотник Bayraktar KIZILELMA S2 успешно выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты JET-230 разработки ROKETSAN по морской цели на дальности свыше 120 км.
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📹⚡️Турецкий реактивный ударный беспилотник Bayraktar KIZILELMA S2 успешно выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты JET-230 разработки ROKETSAN по морской цели на дальности свыше 120 км.