Впервые за много лет: кто смог обыграть легендарного Джоковича несколько раз подряд

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер из Италии установил впечатляющее достижение, став первым теннисистом за последние 15 лет, которому удалось одержать четыре победы подряд над легендарным Новаком Джоковичем.
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