Депутат Госдумы попросил СК расследовать обстоятельства гибели Лермонтова

В ведомство обратился Народный артист России Николай Бурляев.фото: duma.gov.ruНародный артист России, депутат Государственной думы Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет (СК) с просьбой провести расследование гибели русского прозаика, художника и поэта Михаила Лермонтова.
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