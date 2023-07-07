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Собянин: В День семьи, любви и верности в Москве женятся около 1000 пар

Собянин: В День семьи, любви и верности в Москве женятся около 1000 пар

В Москве работают более 30 площадок для выездной регистрации брака На своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с наступающим Днем семьи, любви и верности и рассказал о столичных площадках для регистрации брака.

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