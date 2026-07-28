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Газета «Культура»

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На XII Форуме объединённых культур обсудят острые вопросы музейного дела

На XII Форуме объединённых культур обсудят острые вопросы музейного дела

Сохранение культурного наследия, актуальные вопросы музейного дела, вопросы реституции, реставрации и этики археологии станут ключевыми темами секции «Музеи» XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

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