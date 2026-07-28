На XII Форуме объединённых культур обсудят острые вопросы музейного дела

Сохранение культурного наследия, актуальные вопросы музейного дела, вопросы реституции, реставрации и этики археологии станут ключевыми темами секции «Музеи» XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии