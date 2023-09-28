Телеканал «СТС» подал иск в суд на смолянина из-за мультгероев "Три кота"

Мужчина предлагал покупателеям набор фигурок Коржика, Карамельки и Компота Краснинский районный суд Смоленской области привлек к административной ответственности местного жителя за реализацию товаров, нарушающих исключительные имущественные права.
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