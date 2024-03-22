Администрация Смоленска будет судиться с “Автоколонной-1308”

Перевозчик задолжал властям свыше двух миллионов В феврале 2023 года администрация города подала исковое заявление к муниципальному перевозчику “Автоколонна-1308” с требованием взыскать задолженность и пени.
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