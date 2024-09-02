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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осимхен согласился перейти в «Галатасарай». Аренду возможно расторгнуть в январе, форвард просит «Наполи» снизить отступные со 130 до 75 млн евро

Ранее сообщалось, что турецкий клуб согласовал с Наполи» аренду нападающего и готов выплатить ему 9-10 миллионов евро в качестве зарплаты до конца сезона.

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