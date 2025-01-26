Трамп: США получат Гренландию, ее жители хотят стать американцами

Соединенным Штатам удастся решить в свою пользу вопрос о статусе Гренландии, США получат ее. Об этом, выступая перед журналистами пресс-пула Белого дома на борту Air Force One, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
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