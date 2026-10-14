Трамп напомнил ЕС про $250 млрд, которые были заплачены России за энергоносители.

Трамп начал бить Европу по её самым больным местам, а именно – по энергетике. Собственно, Старый Свет почти полностью живёт на всём импортном: продукты питания, сырьё, энергоносители – они всё закупают за рубежом и везут к себе.
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