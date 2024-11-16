Рынок складных смартфонов уже начал умирать? Сразу несколько компаний ограничивают либо полностью прекращают разработку новых моделей

Похоже, рынок складных смартфонов может заметно уменьшиться, так и не успев значительно разрастись. фото: SamMobile По сообщению китайских источников, ряд брендов собирается значительно пересмотреть свои планы на этот сегмент, а некоторые и вовсе могут уйти.