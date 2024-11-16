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Рынок складных смартфонов уже начал умирать? Сразу несколько компаний ограничивают либо полностью прекращают разработку новых моделей

Рынок складных смартфонов уже начал умирать? Сразу несколько компаний ограничивают либо полностью прекращают разработку новых моделей

Похоже, рынок складных смартфонов может заметно уменьшиться, так и не успев значительно разрастись.   фото: SamMobile По сообщению китайских источников, ряд брендов собирается значительно пересмотреть свои планы на этот сегмент, а некоторые и вовсе могут уйти.

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