Дерево с «яблоками смерти»: почему под ним нельзя стоять даже во время дождя

Вы любите отдых в тропиках? Солнце, пляж, кокосы. А вот и зелёное деревце с аппетитными яблочками. Стоп! Если это манцинелловое дерево, то вашу отпускную идиллию могут прервать химические ожоги, отёк горла и поездка в больницу.