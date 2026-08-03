Дерево с «яблоками смерти»: почему под ним нельзя стоять даже во время дождя

Вы любите отдых в тропиках? Солнце, пляж, кокосы. А вот и зелёное деревце с аппетитными яблочками. Стоп! Если это манцинелловое дерево, то вашу отпускную идиллию могут прервать химические ожоги, отёк горла и поездка в больницу.
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