🏠 Эксперт по рынку жилья рассказала, как снизить ставку по семейной ипотеке до 6% Семьи с детьми могут претендовать на пониженную ставку по ипотеке, а в ряде случаев — и на 6%.
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