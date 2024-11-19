☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Рекламу видела, смотреть не буду!((На Первом вышла о...
  • Сергей Гришин
    Сами нового снять не могут, а шедевры калечат!На Первом вышла о...
  • Валентина Гальченко
    Работа эта ведётся целенаправленно  5-я колонна заинтересована в замещении населения страныМигранты избили п...

На Первом вышла очередная премьера Эрнста, которую просто невозможно смотреть. Чем зрителей взбесил ремейк фильма «Противостояние».

На Первом вышла очередная премьера Эрнста, которую просто невозможно смотреть. Чем зрителей взбесил ремейк фильма «Противостояние».

Есть такой старый анекдот, который как нельзя лучше описывает то, что происходит сегодня в отечественном кинематографе: С каждым годом я стал замечать, что советские актёры в советских фильмах играют всё лучше и лучше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий ashkourin
Большого Вову устраивает этот уё...бок,значит терпите и вкушайте культурку.
Ответить
4 час.
Сергей Гришин
Сами нового снять не могут, а шедевры калечат!
Ответить
2 час.
Надежда
Рекламу видела, смотреть не буду!((
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх