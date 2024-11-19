На Первом вышла очередная премьера Эрнста, которую просто невозможно смотреть. Чем зрителей взбесил ремейк фильма «Противостояние».

Есть такой старый анекдот, который как нельзя лучше описывает то, что происходит сегодня в отечественном кинематографе: С каждым годом я стал замечать, что советские актёры в советских фильмах играют всё лучше и лучше.
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