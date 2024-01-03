США – самая опасная военная держава, именно она спровоцировала большинство современных конфликтов, заявил в интервью SwebbTV аналитик Ларс Берн.
SwebbTV, Швеция. В Швеции вдруг поняли, что США намного опаснее России
Комментарии
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Владимир Байден
Значит нужно немедленно бросить в жерло Йеллостуну минимум с десяток ЙелоПуке
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4 час.
Александр Симаков
Йёлоустоун США не развалит, этот вулкан США уничтожит. А развалят США себя сами, с нашей помощью. Как они развалили СССР. Бумеранг возвращается.
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3 час.
Катерина
Ошибаетесь... Здравомыслящих людей очень много в Европе среди обычных людей. А вот истеблишмент закупается штатами на корню... СМИ тоже...
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3 час.
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