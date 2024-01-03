SwebbTV, Швеция. В Швеции вдруг поняли, что США намного опаснее России

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Владимир Байден
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Александр Симаков
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Катерина
Ошибаетесь... Здравомыслящих  людей очень  много в  Европе среди  обычных  людей. А вот истеблишмент закупается  штатами  на  корню... СМИ  тоже...
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