SwebbTV, Швеция. В Швеции вдруг поняли, что США намного опаснее России

Владимир Байден Значит нужно немедленно бросить в жерло Йеллостуну минимум с десяток ЙелоПуке

Александр Симаков Йёлоустоун США не развалит, этот вулкан США уничтожит. А развалят США себя сами, с нашей помощью. Как они развалили СССР. Бумеранг возвращается.