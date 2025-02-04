Фондовые «быки» активизировались

Российский фондовый рынок накануне закрылся в минусе, реагируя на новости о торговых войнах: на закрытии основной сессии индекс МосБиржи потерял 0,7%, его значение составило 2926,17 пункта, индекс РТС упал на 2,86%, снизившись до 922,33 пункта.
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