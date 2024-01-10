Житель Севастополя хранил у себя дома целый ящик патронов

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю были проинформированы, что 41-летний местный житель хранит дома крупную партию боеприпасов, сообщается на официальной странице полиции Севастополя.
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