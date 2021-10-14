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Кучеренко: Власть хочет экспроприировать чужой газ

Кучеренко: Власть хочет экспроприировать чужой газ

Кабмин полностью провалил подготовку к отопительному сезону и сейчас хочет как во времена советской власти экспроприировать газ у частного бизнеса.

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