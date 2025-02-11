Кооператив в Dark Souls 3, дата кампании Delta Force, диаблоиды скатились, ремастер Dawn of War…

Авторы новой Delta Force объявили дату старта сюжетной кампании; разработчики Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War собираются взяться за переиздания старых игр и продолжение своих культовых франшиз; создатель кооперативного мода для Elden Ring сотворит кооператив для Dark Souls III; один из отцов Diablo и Di .