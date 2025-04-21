Стало известно, какая новая семейная выплата начнёт действовать в России с 2026 года

Рассказываем, на какую новую выплату смогут рассчитывать семьи в России со следующего года.Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что со следующего года в России начнёт действовать семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей.
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