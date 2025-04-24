СВО – сводка на 24 апреля: мощнейшая ракетная атака Киева, куда бьют «Герани», обстановка на Курском и Белгородском направлениях, новости с линии фронта

Сводка СВО на сегодня: рассказываем о ситуации по состоянию на 24 апреля.Так совпало, что после демарша Зеленского и фактически срыва переговоров в Лондоне по украинской территории был нанесен комбинированный удар с применением ракетного вооружения и ударных БПЛА «Герань».