Литовский телеведущий принёс извинения за слова о расправе за русский язык

Ведущий литовского национального телевидения призывал убивать жителей за просмотры русских фильмов.Телеведущий литовского национального телевидения LRТ Альгис Раманаускас извинился за свои призывы убивать людей за то, что они смотрят фильмы и слушают музыку на русском языке.