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Дипломатический вальс: кто кого переиграл в Эр-Рияде? (Немного стеба на злобу дня. Но факты верны)

Дипломатический вальс: кто кого переиграл в Эр-Рияде? (Немного стеба на злобу дня. Но факты верны)

Переговоры, прошедшие 18 февраля 2025 года в солнечном Эр-Рияде, войдут в историю как великий дипломатический балет, в котором одна сторона заявляла о «конструктивности», а другая — о «необходимости компромиссов».

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Комментарии
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Елена Филиппова
Анекдот, может, и давнишний, но хороший. Мне понравился, главное, что вместо &quot;черной обезьяны&quot; можно кого угодно вставить. Например, прибалтов.
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15 час.
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