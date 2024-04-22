300 лет российскому гражданину и философу Иммануилу Канту

Владимир Чефонов

Дядечка из БЕЗГРАМОТНЫЙ тетек ....... Ты наверное просто ИНОАГЕНТ из придуркоффф немецкой нации ........... КОГДА ЖА этот Кант был РУССКИМ ТО БЛЯ ........чистой воды диалектик а это немецкая классическая философия . РУССКОСТЬ это технология Триединства от иделаистического начала ...... Учи Мои Материалы в интернете ОНОЕСТЬ ...........