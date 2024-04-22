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300 лет российскому гражданину и философу Иммануилу Канту

300 лет российскому гражданину и философу Иммануилу Канту

Погрузимся в прошлое и расскажем о жизни великого ученого.фото: vk.com--> Самым знаменитым горожанином Кенигсберга, а ныне Калининграда, стал ученый и философ Иммануил Кант.

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Комментарии
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Владимир Чефонов
Дядечка из БЕЗГРАМОТНЫЙ тетек ....... Ты наверное просто ИНОАГЕНТ из придуркоффф немецкой нации ........... КОГДА ЖА этот Кант был РУССКИМ ТО БЛЯ ........чистой воды диалектик а это немецкая классическая философия . РУССКОСТЬ это технология Триединства от иделаистического начала ...... Учи Мои Материалы в интернете ОНОЕСТЬ ...........
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