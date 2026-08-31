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Регионы России

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ЦИК России утвердил порядок голосования на освобожденных территориях

ЦИК России утвердил порядок голосования на освобожденных территориях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление, позволяющее отнести освобожденные территории в новых регионах к категории труднодоступных и отдаленных местностей.

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