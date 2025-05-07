Депутат Милонов предложил увеличить разводящимся супругам количество дней на раздумье

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил увеличить разводящимся супругам количество дней на раздумье, чтобы снизить число разводов.
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