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Татар-информ

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Депутат Милонов предложил увеличить разводящимся супругам количество дней на раздумье

Депутат Милонов предложил увеличить разводящимся супругам количество дней на раздумье

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил увеличить разводящимся супругам количество дней на раздумье, чтобы снизить число разводов.

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