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Дэмиан Лиллард: «Вылет Янниса – огромное разочарование. У «Бакс» не было возможности раскрыть весь потенциал»

«Милуоки» уступил в первом раунде «Индиане» в шести матчах, лидер команды Яннис Адетокумбо пропустил серию из-за травмы.

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