В Феодосии перекрыли улицы рядом с загоревшейся нефтебазой

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта скорректировано в Феодосии в связи с происшествием, улицы рядом с нефтебазой временно перекрыты, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
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