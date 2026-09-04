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Царьград

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Угрожала прострелить: женщина с пистолетом на АЗС в Свердловской области навела шума

Угрожала прострелить: женщина с пистолетом на АЗС в Свердловской области навела шума

Её задержали. Комментарий полиции. Полиция Свердловской области установила личность женщины, которую очевидцы заметили с пистолетом на одной из местных автозаправок.

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