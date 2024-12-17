Бойцы ВС РФ проломили оборону ВСУ на одном из участков фронта в Курахово

Военные гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск проломили оборону боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков фронта в населенном пункте Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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