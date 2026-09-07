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FiNE NEWS

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В Совфеде озвучили главное условие для новых переговоров России, Украины и США

Условие для новых переговоров Новые переговоры между Россией, Украиной и США могут состояться при условии, что стороны примут позицию России в качестве основы для дальнейших обсуждений.

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