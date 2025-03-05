Трамп получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам. Украина также согласилась на сделку по добыче полезных ископаемых

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров.
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