Куда в Москве не пустят славян? Казалось бы, таких мест нет и не может быть. Но мы ошибаемся. Они таки есть.
Этнические детсады, кинотеатры и прочее, что дальше?
Комментарии
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Владимир Елкин
А с какого бодуна в России появились семьи мигрантов? Какие твари в правительстве этому способствуют??? Может, пора сталинские чистки властей начинать? Сколько незаконченных строек вокруг? Пора чинуш туда отправлять поработать кайлом и лопатой?!
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6 час.
Наталия
Это прямая и неприкрытая угроза русским и целостности РФ. Если власти на это спокойно взирают, значит они или абсолютно профнепригодны, или в доле с теми, кто это продвигает.
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5 час.
ВЛАДИМИР Рыбченко
Отправлять всех мигрантов на родину.
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4 час.
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