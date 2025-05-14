Этнические детсады, кинотеатры и прочее, что дальше?

А с какого бодуна в России появились семьи мигрантов? Какие твари в правительстве этому способствуют??? Может, пора сталинские чистки властей начинать? Сколько незаконченных строек вокруг? Пора чинуш туда отправлять поработать кайлом и лопатой?!

Наталия

Это прямая и неприкрытая угроза русским и целостности РФ. Если власти на это спокойно взирают, значит они или абсолютно профнепригодны, или в доле с теми, кто это продвигает.