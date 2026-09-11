Почему английская королева Елизавета боялась писем Ивана Грозного?

1570 год. Английская королева Елизавета I получает послание, которое могла бы назвать самой унизительной депешей в своей жизни.
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