Молдавского бизнесмена обвинили в выводе из России десятков млрд рублей

Уголовное дело в отношении молдавского бизнесмена Вячеслава Платона о незаконном выводе из России более 48 миллиардов рублей передано в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, 14 октября сообщили в пресс-центре МВД РФ.