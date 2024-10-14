Молдавского бизнесмена обвинили в выводе из России десятков млрд рублей

Уголовное дело в отношении молдавского бизнесмена Вячеслава Платона о незаконном выводе из России более 48 миллиардов рублей передано в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, 14 октября сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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