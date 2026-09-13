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Рыбакина — о целях на сезон: я не молодею, приоритет — это оставаться здоровой

Рыбакина — о целях на сезон: я не молодею, приоритет — это оставаться здоровой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась планами на сезон после победы на Открытом чемпионате США — 2026.

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