В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 52%

На 17 мая в Татарстане завершена уже более половины годовой программы по строительству жилья. По данным министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, застройщики ввели в эксплуатацию 1 млн 693 тыс.
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