Страна и люди
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Страна и люди

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Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Дети Арбата пишут: "Андрей Белоусов продолжает совершать шаги, которые заставляют напрягаться весь нобилитет Знаменки: в этот раз дело дошло до государственных наград.

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Комментарии
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Белоусов вселил надежду на справедливость и законность действий выше стоящих
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14 час.
Кот Рыжый
Неужели у нас в России появился росток справедливости? Неужели ещё есть люди которые умеют беззаветно служить Родине?! Низкий поклон Андрею Белоусову!!! Его действия вселяют надежду в сердца россиян! Ведь то что творилось при Шойгу, вызывало ненависть и безнадёгу. УСПЕХОВ А.БЕЛОУСОВУ!!! Простой народ всецело поддерживает Ваши действия! ВЫ--НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ!
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13 час.
Евгений Благородный
👍👍👍
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11 час.

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