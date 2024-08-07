Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

Кот Рыжый

Неужели у нас в России появился росток справедливости? Неужели ещё есть люди которые умеют беззаветно служить Родине?! Низкий поклон Андрею Белоусову!!! Его действия вселяют надежду в сердца россиян! Ведь то что творилось при Шойгу, вызывало ненависть и безнадёгу. УСПЕХОВ А.БЕЛОУСОВУ!!! Простой народ всецело поддерживает Ваши действия! ВЫ--НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ!