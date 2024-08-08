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Пушков: Ирану могли пообещать компенсацию за отказ от удара по Израилю

Пушков: Ирану могли пообещать компенсацию за отказ от удара по Израилю

Исламской Республике Иран могли пообещать компенсацию за отказ от удара по Израилю. Соответствующее предположение высказал представитель Совета Федерации Алексей Пушков, прокомментировавший сведения издания Politico.

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