Бандеровские холуи улицу Героев Севастополя в Киеве назовут в честь нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте

Бандеровские холуи улицу Героев Севастополя в Киеве назовут в честь нового генерального секретаря НАТО Марка РюттеПотерпи, Киев, эта бесовщина не навсегда1 Подписаться#оплот #оплотдвижЧитать подробнее>>> .
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