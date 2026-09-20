Рашид Темрезов вновь избран главой Карачаево-Черкесии

Народное собрание Карачаево-Черкесии избрало Рашида Темрезова главой республики. Решение принято 20 сентября на заседании регионального парламента.
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