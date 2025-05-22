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Бастрыкин призвал закрепить национальную идею в Конституции

Бастрыкин призвал закрепить национальную идею в Конституции

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что национальная идея страны должна.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что национальная идея страны должна опираться на традиционные ценности, такие как достоинство, права человека, патриотизм, служение Отечеству и крепкая семья.

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Ника
Служение Родине и крепкая семья, для юриста, гибкие понятия?
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