Тер Стеген об 1:1 с «Айнтрахтом»: «Барса» могла бы и получше сыграть. Точно знаем, что делать в ответном матче»

Марк-Андре тер Стеген отреагировал на результат матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1). «Мы могли бы сыграть и получше, особенно в последние 30 минут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх