Озлобившийся муж Пугачевой пнул Бабкину и Газманова — ему не простят

Юморист продолжает унижать бывших коллег по шоу-бизнесу. Алла Пугачева Кадр YoutubeМуж Аллы Пугачевой понял, что уже вряд ли однажды восстановит репутацию, поэтому пошёл ещё дальше и теперь издевается на своих концертах не только над Филиппом Киркоровым, но и над Надеждой Бабкиной, Григорием Лепсом и Олегом Газмановым.