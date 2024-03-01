7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Еще бы болгарский петух-Киркоров куда-нибудь свалил, тоже было бы для России большим плюсом. То как он вел себя на му...«Лолиты больше не...
  • Evgenija Palette
    Что это за профессия?... Или, например, в последние годы в Университетах стали вводить  специальности "Гостиничный би...«Лолиты больше не...
  • lidatima46 Тимощук
    Как  аукнулось  так и откликнулось  Как народ  понял на   высоту  эту певичку так и опустилПремьера альбома ...

Озлобившийся муж Пугачевой пнул Бабкину и Газманова — ему не простят

Озлобившийся муж Пугачевой пнул Бабкину и Газманова — ему не простят

Юморист продолжает унижать бывших коллег по шоу-бизнесу. Алла Пугачева Кадр YoutubeМуж Аллы Пугачевой понял, что уже вряд ли однажды восстановит репутацию, поэтому пошёл ещё дальше и теперь издевается на своих концертах не только над Филиппом Киркоровым, но и над Надеждой Бабкиной, Григорием Лепсом и Олегом Газмановым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
Галкин - герондофил!!! Супер!!!
Ответить
18 час.
Zoia Goldshtab
Боже!Какой идиот!!!!!!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх