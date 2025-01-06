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Bloomberg: Евросоюз закупает у России рекордные объемы СПГ

Bloomberg: Евросоюз закупает у России рекордные объемы СПГ

Европейский Союз продолжает закупать рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) у России, несмотря на призывы к запрету торговли с Российской Федерацией.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Вопрос Президенту, а что санкции против России со стороны ЕС- это дружественный , или недружественный акт против нашей страны!??? Так если это недружественный по меркам логики, то почему мы с ними торгуем, хотя практически воюем? Это по каким законам Кремля они остаются нашими &amp;quot;партнерами&amp;quot;, а не врагами???
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