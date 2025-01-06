Bloomberg: Евросоюз закупает у России рекордные объемы СПГ

АЖ

Александр Жигилий

Вопрос Президенту, а что санкции против России со стороны ЕС- это дружественный , или недружественный акт против нашей страны!??? Так если это недружественный по меркам логики, то почему мы с ними торгуем, хотя практически воюем? Это по каким законам Кремля они остаются нашими &quot;партнерами&quot;, а не врагами???