Европейский Союз продолжает закупать рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) у России, несмотря на призывы к запрету торговли с Российской Федерацией.
Bloomberg: Евросоюз закупает у России рекордные объемы СПГ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
Вопрос Президенту, а что санкции против России со стороны ЕС- это дружественный , или недружественный акт против нашей страны!??? Так если это недружественный по меркам логики, то почему мы с ними торгуем, хотя практически воюем? Это по каким законам Кремля они остаются нашими &quot;партнерами&quot;, а не врагами???
Ответить
18 час.
Свежие комментарии