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CNN: Иран закрыл своё воздушное пространство

CNN: Иран закрыл своё воздушное пространство

Иран закрыл своё воздушное пространство на фоне израильской атаки на страну. По данным CNN со ссылкой на иранское управление гражданской авиации, воздушное пространство будет закрыто до 09:00 по местному времени.

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