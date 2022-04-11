Тактаров про победу Чимаева: «Пару таких боев – и ты уже не боец»

Ветеран ММА Олег Тактаров оценил победу Хамзата Чимаева над Гилбертом Бернсом на UFC 273. «Великая победа Хамзата Чимаева.
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